Президент Южной Кореи назвал себя бездомным после продажи единственной квартиры

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен продал единственную квартиру, расположенную в доме в южном пригороде Сеула, и объявил, что у него больше нет дома. Об этом сообщило агентство «Ренхап» .

По данным журналистов, сделку с передачей ключей глава государства заключил через пять месяцев после выставления жилья на продажу. За квартиру площадью 164 квадратных метра южнокорейский лидер получил 2,9 миллиарда вон (около 1,9 миллиона долларов).

«У меня теперь нет дома», — заявил Ли Чжэ Мен во время заседания в кабинете министров по вопросам жилищной политики.

Власти Южной Кореи призвали владельцев недвижимости, в которой они не живут, выставить ее на продажу, а не удерживать в качестве инвестиций. Таким образом правительство планирует увеличить жилищный фонд.

Глава государства рассчитывает, что его пример подтолкнет сограждан к продаже. Пока Ли Чжэ Мен будет жить в президентской резиденции.

В конце декабря прошлого года президент Южной Кореи привез из поездки в США символический золотой ключ от Белого дома. Подарок гостю сделал американский лидер Дональд Трамп.