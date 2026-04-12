Президент Ирана сообщил Путину о готовности к сделке с США

Пезешкиан: Иран выразил готовность к честной сделке с США с учетом красных линий

Иран готов к сбалансированной и справедливой сделке с США. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба иранского президента.

Во время разговора Пезешкиан рассказал Путину о текущей ситуации вокруг контактов между конфликтующими странами. По его словам, главным препятствием для достижения договоренностей остаются двойные стандарты США.

«Иран полностью готов к достижению сбалансированного и справедливого соглашения с США, которое обеспечит прочный мир и безопасность в регионе Ближнего Востока», — сказал Пезешкиан.

Иранский лидер также отметил, что красная линия на переговорах — национальные интересы и права иранского народа.

Ранее официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Несмотря на это, дипломатические встречи между сторонами продолжатся.