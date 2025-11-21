Президент Ирана призвал перенести столицу из Тегерана в другой город

Пезешкиан: столицу из Тегерана нужно перенести, так как много людей и мало воды

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о необходимости перенести столицу из Ирана в другой город. Он назвал две причины для принятия такого решения, сообщило агентство Fars .

По его словам, в Тегеране имеется дефицит воды на фоне перенаселения. Мегаполис продолжит и дальше расти, но возникнет проблема с обеспечением горожан питьевой водой.

«У нас нет выбора. Это необходимость», — подчеркнул иранский лидер.

По его словам, с проблемой дефицита воды столкнулись еще несколько провинций страны.

В Иране последние пять лет выпадает мало осадков. По данным местных метеослужб, в этом году в Тегеране их было на 40% меньше нормы. Кроме того, в 15 из 31 провинции не было дождя этой осенью. Иранские власти даже приняли решение об отключении воды в ночное время.

Ученые уже предупреждают, что растущая нехватка воды в мире может привести к глобальной засухе и спровоцировать войны за водные ресурсы. Россия, располагающая более чем 10% мировых запасов, избежит острого дефицита воды.