Президент Ирана прибыл на похороны жертв конфликта с Израилем

В Иране проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в результате конфликта с Ираном. Об этом сообщил телеканал Press TV .

На траурную церемонию приехал президент исламской республики Масуд Пезешкиан. По информации телеканала, в Тегеране похоронят более 60 жертв 12-дневного конфликта.

Эскалация отношени двух стран произошла в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ ударил по иранским ядерным объектам, а также ликвидировал ученых-ядерщиков и высокопоставленных военных. В ответ республика обстреляла израильскую территорию.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе страны в вооруженном противостоянии с Израилем 26 июня.