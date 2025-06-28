Президент Ирана прибыл на похороны жертв конфликта с Израилем

В Иране проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в результате конфликта с Ираном. Об этом сообщил телеканал Press TV.
На траурную церемонию приехал президент исламской республики Масуд Пезешкиан. По информации телеканала, в Тегеране похоронят более 60 жертв 12-дневного конфликта.
Эскалация отношени двух стран произошла в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ ударил по иранским ядерным объектам, а также ликвидировал ученых-ядерщиков и высокопоставленных военных. В ответ республика обстреляла израильскую территорию.