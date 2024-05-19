Мир 19 мая 2024, 23:59 Президент Ирана Эбрахим Раиси скончался — СМИ The Atlantic: президент Ирана Раиси умер РИА «Новости»

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Иранский лидер Эбрахим Раиси умер. Об этом сообщил автор The Atlantic Араш Азизи, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Азизи заявил, что иранские власти пытаются найти способ, как аккуратно сообщить народу о смерти президента и не вызвать панику в государстве. При этом подтвердить информацию о гибели Раиси журналист не смог.

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«Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса. Я не смог это самостоятельно подтвердить», — сказано в публикации.

Ранее официальные лица в Израиле заявили, что непричастны к аварии вертолета с Раиси, однако склоняются к мнению, что президент скончался в ходе происшествия.

Вертолет Ми-171, на котором передвигался лидер, совершил жесткую посадку в труднодоступном районе из-за сильного тумана. К его поиску привлекли специалистов, спасателей и военных.