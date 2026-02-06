Президент и премьер Эстонии сцепились из-за России

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал и президент Алар Карис повздорили из-за слов о поддержке переговоров с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском союзе», — отметили авторы материала.

Карис занимает в основном символический пост, и негативная реакция на его предложение отражает беспокойство Евросоюза по поводу возобновления отношений с Россией.

Евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер ранее заявила о расколе в ЕС из-за темы начала нового диалога с Россией, пока Европарламент застыл на отказе от контактов.