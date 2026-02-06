«Идет реальный спор». Евродепутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России

Депутат из Люксембурга Картайзер рассказал о расколе в Совете ЕС из-за России

Тема возобновления диалога с Россией раскалывает Совет Евросоюза, тогда как в Европарламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога. Об этом рассказал РИА «Новости» евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

«В Европейском парламенте позиции остаются застывшими. Однако в Совете министров ЕС идет реальный спор между теми, кто выступает за диалог с Россией, и теми, кто остается к нему резко настроенным», — отметил евродепутат.

Глава МИД Люксембурга предложил себя в качестве посредника между Евросоюзом и Россией, добавил Картайзер. Он напомнил, что министр иностранных дел Швейцарии посетит Москву в качестве председателя ОБСЕ. Евродепутат назвал это минимально необходимым шагом.

Скандал из-за России произошел и в правительстве Эстонии. Поругались президент и премьер. Глава государства Алар Карис поддержал прямые переговоры между НАТО и Москвой, что не понравилось премьер-министру страны Кристену Михалу.