Демократические иллюзии. Политолог предложил Грузии выбрать президентом силовика

Охваченную беспорядками Грузию должен возглавить выходец из силовых структур. Потому что действующая глава государства Саломе Зурабишвили не справилась с возложенной на нее ответственностью и присоединилась к участникам протестных акций. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил политолог Сергей Маркелов.

Он напомнил, что Грузия это парламентская республика, поэтому лидер страны, несмотря на все свои полномочия должен работать на власть.

«Все эти демократические иллюзии, что президент должен своей критикой парламента стимулировать демократические процессы — это все чушь собачья. Это рассказы для любителей утром за чаем посмотреть новости», — заявил Маркелов.

Политолог добавил, что идеальным вариантом мог бы стать выходец из спецслужб, который обладает достаточным опытом. Он не исключил, что у правящей партии «Грузинская мечта» такой кандидат уже есть.

В качестве альтернативы эксперт предложил нейтрального «кадрового, карьерного политика», который станет работать в резонанс с избранным парламентом республики.

Накануне грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что нынешнему президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть пост в день инаугурации нового главы государства, несмотря на то что сейчас она отказывается это делать.