Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес извинения за преступления нацистов в Италии. Немецкий лидер произнес речь на мероприятии в память жертв резни в Марцаботто, сообщил телеканал ARD .

«Как президент Германии я стою сегодня перед вами и не чувствую ничего, кроме печали и стыда. Я прошу у вас прощения сегодня от имени моей страны», — сказал он.

По словам Штайнмайера, у ответственности ФРГ за преступления СС «не существует окончательной черты». Также президент Германии выразил уверенность, что мир в Европе можно сохранить, только если «немцы не забудут об этой ответственности перед историей».

В годовщину Варшавского восстания Штайнмайер также обратился к полякам. Он извинился перед ними за преступления нацистов.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецкие власти спонсируют госперевороты на Украине и продолжают поставлять оружие ВСУ.