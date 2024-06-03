Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Президент Филиппин Маркос: итоговый мир на Украине должен устраивать весь мир

Al Drago
Фото: Al Drago/Global Look Press

Решение украинского конфликта должно устраивать не только киевский режим, но и весь остальной мир. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал президент Филиппин Фердинанд Маркос, его слова привело агентство GMA.

Зеленский провел встречу с Маркосом во дворце Малакан в Маниле. На ней украинский президент анонсировал открытие посольства страны на Филиппинах и поблагодарил азиатское государство за участие в предложенных Киевом «мирных шагах».

«Мы будем делать все возможное, чтобы способствовать достижению политического решения, прекращению боевых действий и укреплению мира в вашей стране. Думаю, все понимают, что это будет трудный путь, чтобы вернуться к приемлемой ситуации не только для самой Украины, но и всего мира», — сказал Маркос.

Ранее стало известно, что  Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат и попросил у Филиппин гумпомощь.

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