Президент Чехии назвал потерю территорий ценой Украины за суверенность

Президент Чехии Петр Павел заявил, что потеря Украиной части территорий может стать необходимой платой за сохранение ее как суверенного государства. Об этом он заявил в интервью «Би-би-си».

Политик отметил, что при нынешних условиях Киев не способен быстро вернуть утраченные земли без значительных потерь. Со стороны Запада «крайне несправедливо» подталкивать его к этому.

«Мы хотим, чтобы они выжили как независимая суверенная страна. И если возрождение Украины как независимого автономного государства сопряжено с какой-то ценой, <…> то так тому и быть», — сказал Павел.

При этом чешский лидер подтвердил, что его страна никогда не признает российский суверенитет над утраченными Киевом территориями. Также политик выразил мнение, что военная помощь Украине должна продолжаться, при этом «войну невозможно выиграть на поле боя».

По его словам, экономическое давление Запада на Россию может стать наиболее эффективным инструментом для возобновления переговоров.

Россия продолжает настаивать на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе ВСУ из этих регионов. Это изложили в российской версии меморандума о прекращении огня, представленном на переговорах 2 июня в Стамбуле.