Президент Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание кабмина, где обсуждали пути решения ситуации с массовыми протестами. Глава республики пообещал стабилизировать ситуацию и призвал руководителей ведомства подчиняться приказам, сообщила его пресс-служба .

Министерства и ведомства переведут на усиленный режим работы.

«Подчиняйтесь поручениям и приказам президента. Ситуация будет стабилизирована. Мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом, поэтому никаким давлениям не подчиняться. Есть президент, есть закон, есть Родина, которой мы с вами должны служить», — заявил Бжания.

Он подчеркнул, что страной руководят законные власти, поэтому работа продолжается в штатном режиме.

Накануне в Абхазии начались протесты. Представители оппозиции выступили против подписания инвестиционного соглашения с Россией. По мнению политолога Сергея Маркелова, демонстранты прекратят акции, когда у них закончатся деньги.