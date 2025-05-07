Президент Бразилии рассказал о своем визите в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в ходе визита в Москву стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. Об этом бразильский лидер написал в соцсети X.
«Приезд в Россию подтверждает нашу приверженность многосторонности. Мы подпишем соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий и будем стремиться расширять наше коммерческое партнерство», — отметил он.
Также Лула да Силва планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным расширение торгово-экономического партнерства.
В среду, 7 мая, президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Главы государств подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между странами.
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