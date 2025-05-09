«Большое счастье». Сотрудник посольства Бразилии — об участии в праздновании Дня Победы

Сотрудник посольства Бразилии Эйжи Карлос: отмечать День Победы очень важно

Отмечать День Победы очень важно, чтобы помнить, через какую трагедию прошли люди. Об этом 360.ru сообщил советник руководителя отдела культуры посольства Бразилии Эйжи Сузуки Карлос.

Он отметил, что Бразилия и Россия поддерживают дружественные отношения. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 9 Мая.

«Бразильские ВС участвовали во Второй мировой войне, поэтому для нас очень важно участвовать сегодня в этом празднике. Для меня большое счастье находиться здесь», — сказал собеседник 360.ru.

Ранее бразильский лидер рассказал о своем визите в Россию. Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в Москве государства подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в области науки и технологий.

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