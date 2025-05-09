Отмечать День Победы очень важно, чтобы помнить, через какую трагедию прошли люди. Об этом 360.ru сообщил советник руководителя отдела культуры посольства Бразилии Эйжи Сузуки Карлос.
Он отметил, что Бразилия и Россия поддерживают дружественные отношения. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 9 Мая.
«Бразильские ВС участвовали во Второй мировой войне, поэтому для нас очень важно участвовать сегодня в этом празднике. Для меня большое счастье находиться здесь», — сказал собеседник 360.ru.
Ранее бразильский лидер рассказал о своем визите в Россию. Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в Москве государства подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в области науки и технологий.
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