Присоединение Боливии к БРИКС в качестве партнера открывает для страны много возможностей по расширению торговли и диверсификации экономики. Об этом президент страны Луис Арсе заявил в соцсети X .

По его словам, импульс также получат такие ключевые отрасли, как энергетика, технологии, производство и устойчивые финансы.

«В мире, полном неопределенности из-за перехода к новому мировому порядку, присоединение к этому блоку позволит нам защитить наше насление», — подчеркнул Арсе.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС. Новая структура поможет сформировать новую глобальную архитектуру гуманности, рассказал главе государства члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов. Ее реализуют в виде многоязычного мониторингового правозащитного портала.