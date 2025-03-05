Президент Аргентины унизил Зеленского после его ссоры с Трампом

Президент Аргентины Милей удалил все фото с Зеленским после его ссоры с Трампом

Президент Аргентины Хавьер Милей нашел способ унизить украинского лидера Владимира Зеленского после его ссоры с американским главой Дональдом Трампом в овальном кабинете. Милей удалил все совместные фотографии с украинским коллегой в соцсети Х, об этом сообщило издание RTN .

«Милей решил полностью придерживаться стратегии Дональда Трампа и удалил все свои фотографии и публикации с Владимиром Зеленским в соцсети Х», — отметили авторы статьи.

Ссора в Овальном кабинете вызвала «землетрясение в МИД Аргентины», написали в материале. Аргентинские дипломаты оказались сбиты с толку.

Зеленский и Трамп поскандалили во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля. Украинский президент приехал в Вашингтон для подписания соглашения о редкоземельных материалах, однако между главами государств завязалась перепалка. Трамп выгнал Зеленского из Белого дома и заявил, что тот не готов к миру и проявил неуважение к США.