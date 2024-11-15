Президент Абхазии взял время подумать об отставке после требований оппозиции

Протестующие передали президенту Аслану Бжании требование об уходе с должности. Глава республики взял время на раздумье, заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика».
По словам Какалии, к лидеру Абхазии направили делегацию депутатов, которые рассказали ему о требованиях представителей оппозиции. В ответ на это Бжания попросил дать ему время для принятия решения.
Ранее глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба от лица демонстрантов потребовал провести досрочные выборы. В избиркоме подтвердили, что проведут их до конца февраля, если Бжания уйдет в отставку сегодня.
«Речь о выживании». Пострадавший от таксиста в Подмосковье боец СВО может лишиться ноги
Новый сквер благоустроили на Пролетарской улице в Балашихе
Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13
Песков назвал важный аспект разговора Путина и Шольца
Путин объяснил Шольцу, что нужно для договоренностей с Украиной
Капитальный ремонт центра досуга «Заря» в Балашихе выполнили на 70%
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте