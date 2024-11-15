Президент Абхазии взял время подумать об отставке после требований оппозиции

Президент Абхазии Бжания взял время на раздумья об отставке

Протестующие передали президенту Аслану Бжании требование об уходе с должности. Глава республики взял время на раздумье, заявил представитель созданного оппозицией Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Эшсоу Какалия. Об этом сообщил Telegram-канал «Республика» .

По словам Какалии, к лидеру Абхазии направили делегацию депутатов, которые рассказали ему о требованиях представителей оппозиции. В ответ на это Бжания попросил дать ему время для принятия решения.

Ранее глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба от лица демонстрантов потребовал провести досрочные выборы. В избиркоме подтвердили, что проведут их до конца февраля, если Бжания уйдет в отставку сегодня.