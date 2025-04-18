Президент Абхазии утвердил новый состав правительства

Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил структуру правительства страны. В состав кабмина вошли 15 министров и пять заместителей премьера, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал указы о формировании персонального состава кабинета министров», — отметили в сообщении.

Пост главы МИД республики займет Олег Барциц, который был одним из кандидатов на должность президента страны на прошлых выборах. Министром обороны Абхазии назначили Владимира Ануа. МВД возглавил Роберт Киут. Также сообщается, что Батала Мушба возглавит министерство энергетики.

По итогам президентских выборов в Абхазии, которые прошли в стране 2 марта, Бадра Гунба, набрал 54,73% голосов избирателей. Через несколько дней новый абхазский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поздравил коллегу с переизбранием.