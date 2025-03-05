Бурно и с эмоциями. Путин высказался о выборах в Абхазии

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов главы Абхазии. Глава государства констатировал, что избирательная кампания в республике прошла бурно, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Такое мнение президент России высказал на встрече с новым лидером Абхазии Бадрой Гунбой. Их встреча прошла в Кремле в среду, 5 марта.

«Знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел — люди высказали свои пожелания, предпочтения», — отметил Владимир Путин.

Итоги второго тура президентских выборов в Абхазии стали известны 2 марта. Победитель, Бадра Гунба, набрал 54,73% голосов избирателей. Его соперником выступал глава оппозиционной общественной организации Адгур Ардзинба. За него проголосовали 41,54% жителей республики.

Гунба до ноября прошлого года занимал пост вице-президента Абхазии. После того, как Аслан Бжания, на тот момент глава республики, подал в оставку, Гунба стал исполняющим обязанности президента страны. 360.ru рассказывал, что известно о новом главе республики.