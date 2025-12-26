Пресс-секретарь Белого дома Левитт сообщила, что ждет девочку

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила о своей второй беременности. Об этом она написала написала она в Instagram*.

По ее словам, на этот раз должна родится девочка.

Левитт 28 лет, она замужем за бизнесменом Николасом Риччио, который старше своей супруги на 32 года. Через год после свадьбы, в 2024 году пресс-секретарь родила сына-первенца.

Левитт опубликовала фото с округлившимся животом и уточнила, что дочка должна появится на свет в мае 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп обозвал репортера Bloomberg Кэтрин Люси свинкой. Левитт объяснила на представителям СМИ, что американский лидер просто расстроился из-за ложных публикаций.

