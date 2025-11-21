Белый дом объяснил, почему Трамп назвал журналистку свинкой

Президент США Дональд Трамп обозвал репортера Bloomberg Кэтрин Люси свинкой за ее вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне. Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт объяснила на брифинге, что американский лидер просто расстроился из-за ложных публикаций в СМИ, сообщило РИА «Новости» .

Она назвала Трампа очень прямым и честным человеком в общении с журналистами. Левитт отметила, что это одна из многих причин, почему его переизбрали.

«Он указывает на ложные сообщения, когда видит их. Его расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации», — подчеркнула она.

Трамп обозвал журналистку свинкой во время общения с журналистами на борту президентского самолета 14 ноября. Кэтрин Люси настойчиво расспрашивала его, почему нельзя опубликовать материалы по делу Эпштейна, если в них нет компромата. Трамп ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, свинка!».

Ранее глава Белого дома подписал закон о публикации всех материалов по делу покойного финансиста, которого обвиняли в секс-торговле людьми.