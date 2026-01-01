Преследующего семью принца Уильяма британца арестовали во второй раз
The Sun: сталкера принца Уильяма арестовали за второе проникновение в резиденцию
Полиция Лондона задержала 39-летнего Дерека Игана за проникновение в Кенсингтонский дворец, где постоянно проживают принц Уильям и принцесса Кейт вместе с детьми. Об этом сообщила газета The Sun.
Журналисты уточнили, что новый арест Игана стал уже вторым. В первый раз он проник на территорию резиденции 21 декабря, но вышел под залог и снова отправился в Кенсингтонский дворец, где сразу угодил в руки полиции.
На второй раз суд объявил, что не станет назначать залога, а задержанному придется ответить за два эпизода незаконного проникновения.
Бывший начальник отдела королевской и специальной охраны Дэй Дэвис в комментарии журналистам заявил, что у принца Уильяма есть все основания для беспокойства из-за настырного сталкера
Любая попытка проникнуть в Кенсингтонский дворец требует тщательного изучения мотива, любых проблем с психическим здоровьем и того, зациклен ли человек на членах королевской семьи», — заявил Дэвис.
В конце августа издание Radar Online сообщило, что принц Уильям не ответил на просьбу своего младшего брата, герцога Сассекского Гарри, провести совместную панихиду к тридцатилетию гибели матери — принцессы Дианы.
По словам осведомленного источника, наследник британской короны опасается, что брат приедет вместе с супругой Меган Маркл, что вызовет новый всплеск недовольства всей семьи.