Преподавательница в Британии украла алкоголь на 12 тысяч фунтов стерлингов

Daily Star: в Британии педагог украла алкоголь на 12 тысяч фунтов стерлингов

Бывшая преподавательница университета в Великобритании украла алкоголь в супермаркете на 12 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Daily Star .

Правоохранители выяснили, что 35-летняя Полин Аль Саид воровала из магазинов сети Sainsbury’s, но не употребляла его, а перепродавала. На вырученные деньги женщина покупала наркотики.

В суде отметили, что Аль Саид выносила бутылки, пряча их под халатами и платьями с изображениями диснеевских персонажей. Защита женщины объясняла, что она действовала по указу бывшего мужа, с которым уже прекратила общение.

В итоге экс-педагог получил 1,5 года условного срока и обязательство посетить 28 реабилитационных занятий. Ей запретили посещать супермаркеты Sainsbury’s до конца срока.

Ранее жителя Санкт-Петербурга отправили под суд за кражу элитного алкоголя и 11 шоколадок.