Петербуржец предстанет перед судом за кражу элитного алкоголя и 11 шоколадок

В Невском районном суде рассмотрят дело о грабеже, фигурантом которого стал местный житель. Его обвинили в краже элитного алкоголя и закуски к нему, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным следствия, ночью 24 сентября 2024 года мужчина использовал отвертку, чтобы открыть дверь магазина на улице Чудновского. Из торговой точки он вынес виски, ром, коньяк, апероль, а также 11 шоколадок и четыре куска сыра. Общая сумма украденного составила 15 тысяч рублей.

Похищенное имущество фигурант частично продал прохожим, остальное унес домой. В ближайшее время петербуржец предстанет перед судом.

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