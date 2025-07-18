Преподаватель МГИМО Захарова заявила, что туристы из Европы редко выбирают Финляндию

Доцент кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ и старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Евгения Захарова обсудила вопрос, касающийся проблемам Финляндии по привлечению туристов. Об этом сообщило ОТР .

Рассуждая о низких туристических потоках в страну, эксперт отметила, что среднестатистическому путешественнику из Европы проще отправиться на солнечные пляжи Италии или Испании, чем искать приключений в холодной Финляндии.

«Финны, с одной стороны, закручивают против нас всякие гаечки, чтобы мы туда не ехали, чтобы русских там ни ноги не было», — добавила специалист.

По ее словам, в такой ситуации государство вынуждает себя менять направление развития экономики.