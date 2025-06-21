Премьеру Дании подарили сертификат на осла

Премьер-министру Дании Метте Фредериксен вручили необычный подарок. Она получила сертификат в виде картонного осла, который можно обменять на настоящее животное, сообщил портал Se og Hør.

Сертификат датскому премьеру преподнесли представители социально-демократической партии, которую она возглавляет уже 10 лет.

Согласно задумке коллег, после завершения политической карьеры Фредериксен купит настоящего осла и переедет жить в дом, расположенный на острове Мен.

В 2024 году на Метте Фредериксен было совершено покушение. Мужчина напал на политика на площади Кюльторве в Копенгагене и ударил ее. После нападения премьер-министр отменила несколько деловых встреч.

Ранее премьер Дании рассмешила парламент докладом о дружбе слона и верблюда. После запрета использовать экзотических животных в цирках властям Дании пришлось выкупить слона Рамболине и верблюда Али, чтобы не разлучать их.