Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из его резиденции в Канберре из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил news.com.au .

По информации журналистов, речь шла об угрозе взрыва. Полиция оперативно прибыла на место, однако после проверки ничего подозрительного не обнаружила.

В правоохранительных органах заявили, что угроза не подтвердилась. Подробности происшествия не раскрывали.

Ранее в Сербии заявили об угрозе для жизни главы страны Александра Вучича. Двух подозреваемых задержали. Их обвинили в сговоре с целью покушения на жизнь президента и свержения высших государственных органов.