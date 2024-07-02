Премьер Венгрии Орбан встретится с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 2 июля. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на три неназванных источника.

«Орбан встретится с Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками», — говорится в материале.

До этого венгерский и украинский лидеры виделись в Аргентина на полях инаугурации новоизбранного президента этой страны. Позже Орбан пояснил, что это была не встреча, а просто разговор, во время которого они обменялись с Зеленским только парой слов.

Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто не раз отмечал, что встреча двух лидеров состоится, когда Киев выполнит условия по восстановлению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Ранее Орбан заявил в интервью телеканалу М1, что Европе нужно подготовиться к тому, что в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США на Украине установится перемирие.