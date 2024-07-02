«Европе надо подготовиться». Орбан рассказал об условиях прекращения огня на Украине

В случае победы Дональда Трампа на выборах президента США на Украине установится перемирие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1 .

«Если он (Трамп — прим. ред.) победит, то, как минимум, будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру — это музыка будущего, но так, как сейчас, не будет, это точно. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом», — сказал Орбан.

По словам политика, Европа должна понять, какое место займет в новом миропорядке, какие у нее интересы и кто их будет представлять. Орбан заявил, что Венгрия в качестве председателя совета Евросоюза будет предлагать свои варианты решения этих проблем остальным странам ЕС.

Виктор Орбан не в первый раз возлагает на кандидата в президенты США Дональда Трампа надежды на решение мировых проблем. В марте этого года он заявил, что именно Трамп сможет быстро урегулировать конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Кроме того, по словам Орбана, в случае победы Трампа, США и Китая могут заключить крупнейшее торговое соглашение.