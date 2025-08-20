Премьер Словакии высказался о гарантиях безопасности Украине

Фицо: не могу представить, чтобы Словакия покупала у США оружие для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не представляет ситуацию, при которой страна закупала бы вооружение у США и отправляла его на Украину. Об этом он заявил в Facebook*.

«Это выглядит как неудачная шутка… Даже в самом диком сне не могу себе представить, чтобы Словакия купила в США какое-то оружие и потом его бесплатно послала бы на Украину», — сказал политик.

По его словам, предложение о закупке оружия на сумму 100 миллиардов долларов за счет стран Евросоюза выглядит сомнительным.

Фицо также выразил скепсис по поводу идеи новых санкций против России в случае, если переговоры по урегулированию конфликта не будут соответствовать ожиданиям Братиславы.

Ранее издание Politico сообщило, что словацкие частные компании нарастили поставки вооружений Украине, несмотря на обещания премьер-министра страны прекратить государственную поддержку ВСУ.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.