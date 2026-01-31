Премьер Словакии принял отставку советника из-за связей с Эпштейном

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку своего советника, бывшего министра иностранных дел Мирослава Лайчака из-за его неоднократного упоминания в деле Эпштейна. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Facebook* .

«Мирослав повел себя как большой дипломат. Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — сказал Фицо в видеообращении в соцсети.

Ранее премьер называл Лайчака замечательным дипломатом с фантастическим опытом, но в ноябре 2025 года допускал его возможную отставку при появлении новых компрометирующих данных.

В пятницу словацкие СМИ сообщили, что имя экс-министра снова фигурирует в новых обнародованных материалах. Судя по публикациям, Эпштейн представлял Лайчака своим контактам как друга и человека с международным влиянием, а также высказывался о внутренней политике Словакии.

Ранее имя зятя президента США Джареда Кушнера тоже появилось в документах по делу Эпштейна. Его обвинили в работе на израильскую разведку «Моссад».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.