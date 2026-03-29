Фицо заявил о готовности блокировать санкции ЕС из-за нефтепровода «Дружба»

Заблокировать новые санкции Евросоюза против России пригрозил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Причиной для такого решения он назвал спор вокруг нефтепровода «Дружба», поставки по которому Украина остановила два месяца назад. О своем решении он заявил в Facebook*.

По его словам, Киев ссылается на повреждение трубопровода, но не допускает европейских экспертов к его осмотру.

«Если Еврокомиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против РФ», — сказал Фицо в видеообращении.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в восстановлении транзита российской нефти. Эта ситуация — вторая по значимости после остановки поставок газа шаг, который наносит экономический ущерб его стране.

Фицо предположил, что если бы поставки по «Дружбе» продолжались, в Словакии и странах Центральной Европы не возникло бы столь сложной ситуации с автомобильным топливом, цены на которое растут на фоне ближневосточного кризиса. Также премьер подверг критике политику Еврокомиссии.

«ЕК ожидает от нас, что мы допустим повышение цен бензина и дизельного топлива свыше двух евро за литр», — заявил он.

Премьер добавил, что действующее правительство Словакии намерено и дальше проводить суверенную политику и отстаивать национальные интересы.

Оппозиционные политики страны ранее попросили прокуратуру проверить решение Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии Украине. В своем заявлении они указали, что в действиях премьера якобы имеются признаки превышения служебных полномочий и других нарушений.

