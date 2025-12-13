Премьер Словакии Фицо отказался считать себя частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил позицию многих стран Евросоюза, которые желают затянуть конфликт на Украине. Пост со своим мнением на этот счет он опубликовал в Facebook*.

Фицо отметил, что не хочет быть частью той Западной Европы, для которой «жизни русского и украинца ничего не значат».

Премьер республики добавил, что поговорил по телефону с председателем Евросовета Антониу Коштой. Темой переговоров стало финансирование конфликта.

По словам Фицо, Словакия не согласится на передачу российских активов Украине. Он также выразил готовность обсуждать только помощь в восстановлении страны на основе двусторонних договоренностей.

Ранее журнал The Economist обратил внимание на недовольство в странах Северной Европы из-за высокой нагрузки по помощи Украине. Государства испытывают раздражение, потому что другие члены Евросоюза непропорционально меньше помогают республике.