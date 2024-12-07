Главы МИД России, Турции и Ирана призвали к прекращению насилия в Сирии

Лавров, Фидан и Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции призвали к немедленному прекращению огня в Сирии. Об этом по итогам встречи в астанинском формате в Дохе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы призвали немедленно прекратить боевые действия, решительно подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии», — сказал он.

Глава МИД отметил, что недопустимо использовать в геополитических целях террористов запрещенной группировки «Тахрир аш-Шам»*. Лавров добавил, что Россия помогает сирийской армии.

«Совместно с Ираном и Турцией будем предпринимать шаги для того, чтобы призыв к деэскалации в Сирии был услышан», — заключил Лавров.

Ранее в субботу Минобороны Сирии сообщило, что российская авиация помогла ракетным войскам и артиллерии Сирии ударить по путям снабжения и позициям террористов в провинциях Хомс и Хама.

*Запрещенная в России террористическая организация.