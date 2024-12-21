Премьер Швеции начал рождественское обращение словами об Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с рождественской речью перед местными жителями, упомянув про украинцев. Речь транслировалась на Youtube-канале канцелярии правительства.

Кристерссон заявил, что многим семьям с Украины придется «встречать Рождество с пустующим местом за обеденным столом». Также он заявил, что Швеция «останется рядом» с Украиной столько времени, сколько потребуется.

Также премьер Швеции затронул такие темы, как конфликт на Ближнем Востоке, вопросы миграции, инфляцию и деятельность его правительства. Кристерссон напомнил о важности вступления страны в НАТО в 2024 году.

В мае премьер-министр Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Также шведские власти пообещали с 2024 по 2026 годы направить Киеву в качестве военной помощи почти 6,5 миллиарда евро.