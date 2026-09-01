МИД потребовал от Швеции принять меры из-за атак БПЛА на посольство

Министерство иностранных дел России потребовало от Швеции принять меры из-за атак беспилотных летательных аппаратов на посольство. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников.

После каждого происшествия с дронами Россия направляет в МИД ноты с требованием сделать шаги по выявлению заказчиков и исполнителей.

«Однако провокации с дронами продолжаются, и мы настойчиво требуем от шведских властей принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных налетов», — сказал дипломат.

По его словам, Стокгольм пока бездействует.

В начале июля посла Швеции в Москве Анну Кристину Тересу Юханнессон вызывали в МИД из-за атаки на посольство в Стокгольме. Два квадрокоптетра совершили налет на здание ночью. Дроны сбросили на здание емкость с краской и макет бомбы.