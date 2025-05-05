Премьер Румынии объявил об отставке

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил об уходе с поста главы кабмина и выходе Социал-демократической партии из правящей коалиции. Об этом сообщило агентство Reuters .

«В декабре создали коалицию с двумя целями: чтобы у нас было стабильное правительство с большинством в парламенте и чтобы у коалиции был кандидат, который станет президентом. Одно из двух не получилось, это говорит о нелегитимности коалиции в нынешнем составе», — отметил политик.

Чолаку озвучил предложение о выходе из коалиции на заседании партии, понимая, что это решение приведет к его отставке с поста премьера. Он уточнил, что социал-демократы не будут поддерживать участников второго тура выборов президента в Румынии. Также премьер опроверг возможность создания новой коалиции с партией «Альянс за объединение румын».

В минувшее воскресенье в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Большинство голосов набрали лидер националистической партии Джордже Симион (свыше 40%) и независимый кандидат — мэр Бухареста Никушор Дан (около 20%). Второй тур запланирован на 18 мая.