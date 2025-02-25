Премьер Польши решил отдохнуть с внучками и оказался на костылях

Премьер-министр Польши Дональд Туск провел выходные с внучками. Во время совместных катаний на лыжах он повредил левую ногу. Об этом политик рассказал в социальной сети X.

Польский премьер рассказал о своей травме, опираясь на костыли. Кроме того, на кадрах видно, что на ноге у Туска стоит ортез.

«Два дня с внучками на лыжах. Я должен был их учить кататься. Они сказали мне на склоне: „Покажи, дедушка, как ты катаешься“. Вот я и показал»‎, — отметил он.

По словам Туска, ему придется передвигаться на костылях еще несколько дней. Больничный он решил не брать. Политик также посоветовал перед зимними видами отдыха делать разминку и проверять лыжи.

Ранее стало известно, что в Польше завели уголовное дело в отношении Туска по обвинению в госперевороте. Сам премьер-министр иронично оценил эту новость во игры в настольный теннис. Он отметил, что сейчас у него серьезные дела и «займется этим позже».