На премьер-министра Польши Туска завели уголовное дело о госперевороте

В Польше завели уголовное дело в отношении премьер-министра Дональда Туска по обвинению в госперевороте. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что подписал уведомление о законном подозрении в совершении преступного государственного переворота премьер-министром и другими представителями власти, в том числе некоторыми прокурорами и судьями.

Таким образом, по его словам, прокуратура в лице прокурора Михаила Островского начала расследование уголовного дела о госперевороте.

Сам премьер-министр прокомментировал эту новость в соцсети X, разместив видеозапись, на которой он играет в настольный теннис. В ходе игры некто говорит Туску, что его обвиняют в совершении госпереворота. В ответ на это Туск, продолжая играть, заявил: «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже».

Ранее суд Евросоюза обязал Польшу выплатить 320 миллионов евро в качестве штрафа за отказ своевременно привести свое законодательство в соответствии с евронормами.