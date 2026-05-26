Премьер-министра Израиля госпитализировали

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху доставили в медицинский центр «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

В офисе премьер-министра уточнили, что он получает стоматологическое лечение. В Израиле распространяются различные слухи о состоянии здоровья Нетаньяху, в том числе его обвиняют в сокрытии медицинской информации.

Ранее премьер-министр страны вылечился от рака. Он написал в соцсетях, что просил задержать публикацию информации о болезни на два месяца, чтобы не давать повода для пропаганды во время войны с Ираном.