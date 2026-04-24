Нетаньяху полностью вылечился от онкологического заболевания

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью вылечился от рака предстательной железы, который врачи обнаружили на ранней стадии. Об этом сообщила его канцелярия в ежегодном медицинском отчете.

В декабре 2024 года Нетаньяху перенес операцию из-за доброкачественной опухоли предстательной железы, после чего регулярно наблюдался у врачей.

Во время планового обследования МРТ показала небольшой подозрительный участок размером меньше одного сантиметра. Дополнительные анализы подтвердили раннюю стадию рака без метастазов.

«Премьер-министр выбрал лечение, <…> которое оказалось полностью успешным, с полным исчезновением образования, что было подтверждено всеми рентгенологическими и лабораторными исследованиями», — сказано в заключении.

Врачи предложили Нетаньяху наблюдение или целенаправленную лучевую терапию. Премьер выбрал лечение.

Сам он написал в соцсетях, что просил не публиковать заключение в течение двух месяцев. Нетаньяху хотел избежать появления информации во время войны с Ираном и не дать повода для пропаганды против Израиля.

