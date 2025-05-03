Премьер-министр Йемена подал в отставку

Премьер-министр Йемена Ахмед Аввад бен Мубарак подал в отставку. Об этом он написал в соцсети X .

«Я закончил встречу с главой президентского совета Рашадом аль-Алими и передал ему прошение об отставке с поста премьер-министра», — сообщил он.

Бен Мубарак стал премьер-министром Йемена в начале февраля 2024 года. До этого он был министром иностранных дел.

Политик объяснил свое желание уйти в отставку, заявив, что не может выполнять обязанности и проводить необходимые перестановки в правительстве. Он признал, что столкнулся с серьезными трудностями в работе.

Ранее американская авиация атаковала нефтяной порт хуситов в Йемене. Вооруженные силы США нанесли удары по объектам, обеспечивающим террористическую группировку, связанную с Ираном, топливом.