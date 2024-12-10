Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в суде как обвиняемый

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом как обвиняемый и даст показания по трем коррупционным делам. Об этом сообщило РБК .

Правоохранители будут беседовать с политиком в 11:00 по московскому времени.

Премьера обвинили во взяточничестве — Нетаньяху и его родные приняли подарки от предпринимателя Джеймса Пакера стоимостью более 700 тысяч шекелей (около 19,5 миллиона рублей). Также политику вменили статьи о мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Обвинения Нетаньяху предъявили в 2019 году. Суд над ним начался в 2020-м, в качестве свидетелей выступили уже 140 человек.

Ранее международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьер-министра. Помимо него, МУС призвал арестовать бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Их обвинили в военных преступлениях, совершенных в Газе.