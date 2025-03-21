Премьер-министр Хорватии подшутил над Макроном на саммите ЕС в Брюсселе

РЕН ТВ: премьер-министр Хорватии похлопал Макрона по плечу на саммите ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, проходя мимо президента Франции Эммануэля Макрона на саммите ЕС в Брюсселе, похлопал его по плечу и улыбнулся. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ .

«Он только что выиграл у сборной Франции по футболу со своей командой», — объяснил Макрон журналистам.

Французский лидер добавил, что для него это единственная плохая новость за сегодня.

Накануне состоялся первый матч четвертьфинала Лиги наций УЕФА. Подопечные Златко Далича обыграли действующих вице-чемпионов мира со счетом 2:0. Отличились Анте Будимир и Иван Перишич, а Андрей Крамарич не забил пенальти.

В феврале российский политолог Иван Мезюхо предположил, что Макрон своими воинственными заявлениями стремится перехватить лидерство в Евросоюзе.