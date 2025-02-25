Политолог Мезюхо выразил мнение, что Макрон стремится стать лидером в Евросоюзе

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС готовы отправить войска на территорию Украины в качестве гарантий после подписания мира. Об этом сообщил RT .

Макрон, по мнению собеседника, демонстрирует нереалистичный подход к обозримой перспективе, несмотря на то, что пытается наладить отношения с Дональдом Трампом.

«То, что он предлагает, неприемлемо для России. И всё в конце концов закончится тем, что вопросы урегулирования украинского кризиса будут решаться без участия Евросоюза», — сказал Мезюхо.

Он также указал на то, что Макрон стремится стать лидером в Евросоюзе.