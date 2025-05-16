Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время лекции в МГИМО заявил, что согласен с президентом России Владимиром Путиным о расследовании трагедии рейса MH17. Он отметил, что все должно быть сделано профессионально и научно и это обязательное условие. Слова Ибрагима передало РИА «Новости» .

Малайзийский премьер заявил, что такой щекотливый вопрос можно задать только настоящему другу, и он его задал Путину.

«Я спросил, как мне реагировать на этот отчет ИКАО-ООН? <…> Он очень ясно сказал мне, что мы должны раскрыть суть этого дела. Любые международные усилия по разрешению этой проблемы — все должно быть сделано профессионально, научно. И, конечно, я с этим согласен — это обязательное предварительное условие», — сообщил Ибрагим.

Он добавил, что ответ Путина чрезвычайно помог ему и дал понять, что расследование доведут до конца. Несмотря на то, что некоторые страны ожидают, что Россия и Малайзия будут противостоять.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейс MH17 17 июля 2014 года потерпел крушение в ДНР. Все 298 человек на борту погибли. Совет Международной организации гражданской авиации признал Россию ответственной за авиакатасрофу. Россия не признает решение Совета, оно нелегитимно, поскольку противоречит его собственным правилам процедуры и Конвенции о международной гражданской авиации.