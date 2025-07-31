Премьер Литвы уйдет в отставку после скандала

Премьер Литвы Палуцкас уходит в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас покинет свой пост. Об этом сообщил портал LRT со ссылкой на главу государства Гитанаса Науседу.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас утром позвонил и объявил об отставке», — привело издание слова президента.

Палуцкас покинет как пост премьера, так и должность председателя Литовской социал-демократической партии.

Ранее в Литве разгорелся коррупционный скандал из-за информации о победе в конкурсе на получение европейской поддержки компании Dankora, принадлежащей членам семьи Палуцкаса. После этого Науседа дал ему две недели на решение о своем политическом будущем.

Предприятие племянницы политика получило льготный кредит от Национального банка развития и сделало официальные закупки у фирмы Garnis, в числе владельцев которой находится и сам премьер-министр.