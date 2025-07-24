Президент Литвы Науседа дал две недели премьеру для оправдания или отставки

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу с требованием объяснить обвинения в коррупции, которые выдвинула общественность. Такое заявление сделал советник главы государства Фредерикас Янсонас, передает телеканал LRT .

«Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать аргументированный ответ на поднятые общественностью вопросы», — отметил он.

В качестве второго варианта Науседа предложил Палуцкасу сложить полномочия.

Поводом для разбора полетов стало недовольство литовцев расследованиями против компании Dankora. Эту фирму основала племянница Палюцкаса. Предприятие получило льготный кредит от Национального банка развития и сделала закупки у фирмы Garnis, в числе владельцев которой премьер-министр.

В начале июля россиянина лишили ВНЖ в Литве из-за частых поездок на родину.