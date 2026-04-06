Премьер Японии заявил, что рассмотрит участие в конференции по ДНЯО

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что рассмотрит вопрос участия в обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ее слова передало РИА «Новости» .

«Система ДНЯО является единственной универсальной рамкой ядерного разоружения и нераспространения, в которой широко участвуют как государства, обладающие ядерным оружием, так и не обладающие им», — отметила премьер в парламенте.

Такаити считает, что в современных сложных геополитических условиях важно сохранять и укреплять этот режим. Япония хочет сыграть активную роль в обеспечении успеха конференции, поэтому вопрос участия премьера будет рассмотрен.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала стремление Польши и Германии стать ядерными державами. Свои ядерные амбиции странам придется согласовывать с соседями.