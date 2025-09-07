Премьер Японии уйдет с поста председателя правящей партии

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил уйти в отставку, чтобы не допустить раскола правящей Либерально-демократической партии. Об этом сообщило агентство NHK .

Слухи об отставке Исибы появились в июле этого года на фоне объявления президента США Дональда Трампа о сделке с Японией. По данным Mainichi Shimbun, тогда премьер-министр рассказал своему окружению о намерении сложить полномочия к августу.

В июле Либерально-демократическая партия вместе с партнером по коалиции «Комэйто» потеряла большинство в палате советников. Политическая сила получила 47 мандатов и не набрала необходимых для большинства 50 из 125 мест.